Названы самые важные витамины в осенний период

Врач-диетолог, аллерголог-иммунолог Марина Аплетаева назвала самые важные витамины в осенний период и перечислила продукты, в которых они содержатся.

По ее словам, одним из важнейших веществ для поддержания иммунитета является бета-каротин. Его много в моркови, тыкве, дыне, персиках, абрикосах и сливах.

Также специалист рассказала о пользе витамина А для защиты верхних дыхательных путей. Он, к примеру, содержится в молочных продуктах, но не стоит употреблять их слишком много из-за жирности.

Важен и витамин С. По словам Аплетаевой, его сложно запасти впрок, но он необходим для защиты клеток от повреждений. Слова специалиста передает RT.