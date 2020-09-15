Парусник «Седов» вышел в Северный Ледовитый океан
Кругосветное путешествие посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Крупнейший в мире учебный парусник «Седов» вышел в Северный Ледовитый океан.
Барк обогнул самую восточную континентальную точку Евразии - мыс Дежнева на Чукотке и самую западную Северной Америки - мыс Принца Уэльского. По пути корабль останавливался в порту Петропавловска-Камчатского и Эгвекинота. Курсантов и экипаж судна встречали хлебом, солью и олениной. Для местных жителей прибытие «Седова» - настоящее событие.
Впереди остановка в самом северном морском порту России - Певеке. А дальше парусник отправится домой, в родной Калининград. Кругосветное путешествие посвящено 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы.