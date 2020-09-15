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Российские ученые обнаружили следы внеземной жизни

Кирилл Васин
07:37 15.09.2020
Российские специалисты при помощи современных микроскопов смогли сделать точные снимки окаменелостей.
Российские ученые обнаружили следы внеземной жизни
© Фото: Frantisek Krejci, Pixabay

Ученые из РФ в скором времени покажут снимки окаменелых внеземных микроорганизмов, обнаруженных внутри метеорита Оргей.

Как рассказал академик РАН, научный руководитель сектора астробиологии в Объединенном институте ядерных исследований Алексей Розанов, альбом с фотографиями выпустят в ноябре. На них изображены окаменелые микроорганизмы, которые обнаружили внутри метеорита Оргей, упавшего во Франции еще в 1864 году.

По данным исследователей, эти внеземные организмы могли существовать в момент рождения Солнечной системы. Находка была обнаружена уже давно, но тогда ее не совсем верно интерпретировали. Ученые из РФ при помощи современных микроскопов смогли сделать точные снимки окаменелостей. Работа велась с 2015 года, передает РИА Новости.

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