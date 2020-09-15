СМИ: предвыборный штаб Трампа показал в рекламе изображения российских самолетов

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа якобы использовал в рекламной кампании к будущим выборам изображения российских самолетов.

Как пишет газета Politico, жителям США с 8 по 12 сентября показывали рекламу с лозунгом: «Поддержите наши войска!». В ней были изображены силуэты нескольких солдат и военных самолетов.

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Вот только в силуэтах самолетов угадывались не американские истребители, а российские. Военнослужащие также были вооружены образцами оружия из РФ, пишет издание. Автор публикации предположил, что сотрудники штаба просто скачали из интернета случайные фотографии.