Специалист объяснила изменения в мозге космонавтов

Заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики, ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Елена Томиловская рассказала, что у работающих на МКС космонавтов зафиксированы изменения в мозге.

По ее словам, после полного обследования 11 космонавтов из РФ выяснилось, что у них во время работы на орбите увеличивался объем белого вещества мозга и спинномозговой жидкости, но уменьшался объем серого вещества.

Объем белого вещества рос в областях, отвечающих за равновесие, расположение тела в пространстве, координацию. Специалист считает, что это свидетельствует о выработке мозгом новых паттернов поведения в невесомости.

Однако, ученых насторожило уменьшение серого вещества. Но выяснилось, что переживать не о чем – через некоторое время после возвращения на Землю его количество становится прежним. Об этом Томиловская рассказала ТАСС.

Эксперимент по изучению мозга космонавтов с 2013 года проводят Роскосмос и Европейское космическое агентство. Институт медико-биологических проблем РАН занимает ведущую позицию в работе со стороны РФ.