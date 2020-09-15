Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Специалист объяснила изменения в мозге космонавтов

Кирилл Васин
06:54 15.09.2020
После полного обследования 11 космонавтов из РФ выяснилось, что у них во время работы на орбите увеличивался объем белого вещества мозга и спинномозговой жидкости, но уменьшался объем серого вещества.
Специалист объяснила изменения в мозге космонавтов
© Фото: pixabay.com

Заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики, ведущий научный сотрудник Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Елена Томиловская рассказала, что у работающих на МКС космонавтов зафиксированы изменения в мозге.

По ее словам, после полного обследования 11 космонавтов из РФ выяснилось, что у них во время работы на орбите увеличивался объем белого вещества мозга и спинномозговой жидкости, но уменьшался объем серого вещества.

Объем белого вещества рос в областях, отвечающих за равновесие, расположение тела в пространстве, координацию. Специалист считает, что это свидетельствует о выработке мозгом новых паттернов поведения в невесомости.

Однако, ученых насторожило уменьшение серого вещества. Но выяснилось, что переживать не о чем – через некоторое время после возвращения на Землю его количество становится прежним. Об этом Томиловская рассказала ТАСС.

Эксперимент по изучению мозга космонавтов с 2013 года проводят Роскосмос и Европейское космическое агентство. Институт медико-биологических проблем РАН занимает ведущую позицию в работе со стороны РФ.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.