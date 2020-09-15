В некоторых регионах России начался отопительный сезон

Несколько регионов России приступили к включению отопления.

К примеру, с 14 сентября отопительный сезон начался в Архангельске. Отопление включили и в Воркуте, Ижевске, Первоуральске, Инте, Ухте, Сосногорске, Чайковском, Сыктывкаре и других населенных пунктах.

С 15 сентября ожидается включение отопления в Ачинске, с 16 - в Братске, также отопительный сезон в скором времени начнется в Екатеринбурге, Перми, Кирове, сообщает «Российская газета».

По данным «Москвы 24», в столице пока включение отопления не ожидается. Но в случае, если снижение температуры будет отмечаться длительное время, тепло направят сначала в больницы, школы и детские сады. Официально отопительный сезон начинают, если в течение 5 суток отмечается температура ниже 8 градусов.