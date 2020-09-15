В Уссурийске ввели режим ЧС после прошедшего тайфуна «Хайшен»
Прошедший по Приморью тайфун вызвал в городе паводок, из-за которого оказались подтоплены жилые территории.
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости
На территории Уссурийска после прошедшего по Приморью тайфуна «Хайшен» введен режим чрезвычайной ситуации в связи со случившимся из-за буйства стихии паводком.
О локальном ЧС сообщил представитель Уссурийского городского округа, слова которого приводят РИА Новости.
Из берегов вышла городская река Раковка. В результате инцидента в центре города оказались подтоплены уже три дома и 14 придомовых территорий.