В стране и мире В Уссурийске ввели режим ЧС после прошедшего тайфуна «Хайшен» Анна Берестовая Прошедший по Приморью тайфун вызвал в городе паводок, из-за которого оказались подтоплены жилые территории. © Фото: Виталий Аньков, РИА Новости На территории Уссурийска после прошедшего по Приморью тайфуна «Хайшен» введен режим чрезвычайной ситуации в связи со случившимся из-за буйства стихии паводком. О локальном ЧС сообщил представитель Уссурийского городского округа, слова которого приводят РИА Новости. Из берегов вышла городская река Раковка. В результате инцидента в центре города оказались подтоплены уже три дома и 14 придомовых территорий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует