В России планируют обсудить введение почасового МРОТ

В России могут начать обсуждение закрепления на законодательном уровне почасового МРОТ в качестве дополнения к основному понятию минимального размера оплаты труда.

Соответствующее предложение было выдвинуто в качестве возможной части будущего Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России на 2021–2023 годы. Инициатива по его выдвижению принадлежала правительству РФ.

МРОТ для часовой ставки будет актуален для сотрудников компаний, имеющих почасовую оплату деятельности, и часто - для работников, нанимающихся на небольшой период времени. Об этом пишут «Известия».

В настоящее время почасовой МРОТ используется во множестве европейских государств.