Свет от смартфонов оказался опасным для кожи

Излучение экрана современного смартфона является опасным для человеческой кожи. Такое мнение высказал дерматолог из центра по борьбе с раком Шьямалар Гунатисан.

Специалист объяснил, что голубой свет, исходящий от экранов компьютеров и гаджетов, оказывает воздействие на организм через короткое, но мощное излучение.

«Оно сразу проникает сквозь кожу», - указал он.

Медик отметил, что пять дней по шесть часов работы перед монитором равносильны 25 минутам на полуденном солнце по воздействию на кожу.

Кроме того, синий свет, в результате долгого нахождения под ним, способен вызвать гиперпигментацию и изменение оттенка кожи на коричневатый. Об этом пишет A Current Affair.

Снизить воздействие излучения на кожу Гунатисан предложил за счет уменьшения яркости на экранах устройств. Он также порекомендовал использовать средства по уходу за кожей с антиоксидантами, такими как витамины B3 или C, и оксидом железа в небольшом количестве.