Рекордное похудение: пенсионер сбросил 10 килограммов за пять часов

Пенсионер из Дагестана сделал, казалось бы, невозможное - всего за пять часов похудел почти на 10 килограммов веса. Добиться такого потрясающего результата мужчине помогла пробежка на стадионе.

Во время пробежки за состоянием здоровья 66-летнего Багамы Айгубова следили врачи. Несмотря на большую потерю в весе, пенсионер чувствовал себя хорошо. Даже давление спортсмена оказалось в норме.

Не помешал Айгубову в стремлении к цели и проливной дождь. В итоге финишировал он уже в новом весе - 78 килограммов, вместо 88 изначальных.

Уникальный рекорд уже занесен в книгу рекордов России. Позже данные об ускоренном похудении также отправят в книгу Гиннесса.

В интервью порталу «Ридус» мужчина признался, что решил установить рекорд, чтобы показать современным людям, среди которых, по его словам, много лентяев, что можно сделать со своим телом всего за несколько часов.