С 15 сентября 2020 года «Аэрофлот» ужесточает правила перевозки животных на борту самолета. Для транспортировки питомцев рейсами компании вводится новый принцип: «один пассажир — одно животное».

Исключение смогут составить только котята и щенки в возрасте от восьми недель до шести месяцев. Их можно будет перевозить в одном контейнере в пассажирском салоне, при условии, что общий вес животных вместе с ним не превышает восьми килограммов.

Перевозить питомцев смогут только совершеннолетние пассажиры. Для реализации перевозки авиаперевозчика необходимо будет уведомить о перевозке животных не менее, чем за 36 часов до отправления, поскольку общее количество животных, перевозимых на борту самолета, также может быть ограничено.