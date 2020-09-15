Пьяный пенсионер попытался выкинуть из окна двухлетнего внука в Сургуте

В Сургуте маленький мальчик чуть не стал жертвой своего собственного дедушки, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в доме №2 по улице Кукуевицкого в Сургуте. В окне пятого этажа одного из домов прохожие увидели, как кто-то держит двухлетнего малыша и, судя по движениям, собирается его бросить его вниз. Очевидцы сообщили все экипажу патрульной службы, который проезжал неподалеку.

Полицейские вскрыли дверь и вошли в квартиру. Под сушилкой для белья обнаружился испуганный двухлетний ребенок. Вместе с ним в помещении находился лишь пьяный дедушка.

Соответствующую информацию рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Оказалось, что отец мальчика в момент происшествия находился на работе, а мать вышла в магазин. Следов травм на теле ребенка, который после инцидента был осмотрен медиками, не обнаружено.