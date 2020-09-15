На Украине произошел взрыв газа вблизи бывшего дома Зеленского
Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.
© Фото: Sergey Starostenko, XinHua, Globallookpress
В Киевской области в поселке Чабаны 15 сентября в 0.15 произошел взрыв. По предварительной версии, причиной инцидента мог стать взрыв газа.
Соответствующую информацию сообщает «Страна.ua». По данным СМИ, жители населенного пункта услышали громкий хлопок посреди ночи, после которого последовало сообщение о взрыве газовой трубы высокого давления.
Гражданам, проживающим на улице Полевая, ставшей центром происшествия, посоветовали эвакуироваться в связи с возможностью новых взрывов.
В настоящее время все подробности инцидента выясняются.
Вблизи места происшествия, на территории соседнего поселка Маеток, ранее находился дом действующего президента Украины Владимира Зеленского, который тот недавно продал.