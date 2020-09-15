В стране и мире На Украине произошел взрыв газа вблизи бывшего дома Зеленского Анна Берестовая Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. © Фото: Sergey Starostenko, XinHua, Globallookpress В Киевской области в поселке Чабаны 15 сентября в 0.15 произошел взрыв. По предварительной версии, причиной инцидента мог стать взрыв газа. Соответствующую информацию сообщает «Страна.ua». По данным СМИ, жители населенного пункта услышали громкий хлопок посреди ночи, после которого последовало сообщение о взрыве газовой трубы высокого давления. Гражданам, проживающим на улице Полевая, ставшей центром происшествия, посоветовали эвакуироваться в связи с возможностью новых взрывов. В настоящее время все подробности инцидента выясняются. Вблизи места происшествия, на территории соседнего поселка Маеток, ранее находился дом действующего президента Украины Владимира Зеленского, который тот недавно продал. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует