Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Фактор демотивации: специалист прокомментировала инициативу почасовой оплаты труда

Светлана Головина
22:58 15.09.2020
По словам директора по персоналу, подобная система накладывает большую нагрузку как на работодателя, так и сотрудника.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay.com

Директор по персоналу одного из холдинга на рынке поставок и производства пищевых ингредиентов Наталья Стребкова назвала «Звезде» достоинства и недостатки посуточной оплаты сотрудникам.

По ее словам, в первую очередь данная система  накладывает дополнительную нагрузку на работодателя, в частности, на отдел кадров и бухгалтерию.

«Для человека, который работает на окладе, это неудобно. Это может быть удобно тем, кто работает на сезонных работах, однако здесь в этом случае спорный вопрос в плане официальности оформления трудовых отношений», - сказала Стребкова.

Также специалист отметила, что с точки зрения самого сотрудника данная система больше является фактором демотивации, так как большинство из нас привыкли планировать свой бюджет, а при таких выплатах откладывать сбережения будет очень трудно.

«Мы живем в обществе потребления, мы любим планировать свой бюджет - транспорт, коммунальные платежи, продукты и другие бытовые вещи. Когда ты каждый день получаешь заработную плату, ты вынужден ее откладывать, чтобы накопить не на большие покупки, такие как бытовая техника, а собирать эти деньги на те же коммунальные вещи», - пояснила Стребкова.

Накануне на рассмотрение в Государственную думу был внесен  законопроект об установлении в 2021 году минимальной почасовой оплаты труда в размере 150 рублей.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.