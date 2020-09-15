Фактор демотивации: специалист прокомментировала инициативу почасовой оплаты труда

Директор по персоналу одного из холдинга на рынке поставок и производства пищевых ингредиентов Наталья Стребкова назвала «Звезде» достоинства и недостатки посуточной оплаты сотрудникам.

По ее словам, в первую очередь данная система накладывает дополнительную нагрузку на работодателя, в частности, на отдел кадров и бухгалтерию.

«Для человека, который работает на окладе, это неудобно. Это может быть удобно тем, кто работает на сезонных работах, однако здесь в этом случае спорный вопрос в плане официальности оформления трудовых отношений», - сказала Стребкова.

Также специалист отметила, что с точки зрения самого сотрудника данная система больше является фактором демотивации, так как большинство из нас привыкли планировать свой бюджет, а при таких выплатах откладывать сбережения будет очень трудно.

«Мы живем в обществе потребления, мы любим планировать свой бюджет - транспорт, коммунальные платежи, продукты и другие бытовые вещи. Когда ты каждый день получаешь заработную плату, ты вынужден ее откладывать, чтобы накопить не на большие покупки, такие как бытовая техника, а собирать эти деньги на те же коммунальные вещи», - пояснила Стребкова.

Накануне на рассмотрение в Государственную думу был внесен законопроект об установлении в 2021 году минимальной почасовой оплаты труда в размере 150 рублей.