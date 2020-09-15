В NASA рассказали о значимости обнаруженных на Венере признаков внеземной жизни

Обнаружение учеными в атмосфере Венеры газа фосфина, который может иметь биологическое происхождение, является важнейшим открытием за всю историю поисков следов гипотетической внеземной жизни. Такое заявление сделал глава NASA Джим Брайденстайн.

Он также добавил, что сейчас, в связи с последними исследованиями, изучение Венеры должно стать приоритетом.

«Пришло время уделить Венере первостепенное внимание», - написал он в своем официальном аккаунте в Twitter.

Ранее специалисты Кардиффского и Массачусетского технологического университетов сообщили, что в атмосфере Венеры был найден газ фосфин, который на Земле является продуктом жизнедеятельности анаэробных микроорганизмов.