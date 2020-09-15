В стране и мире Боевики обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Алеппо Светлана Головина За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было. © Фото: Pau Rigol ZUMAPRESS.com Globallookpress Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что за минувшие сутки террористы обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Алеппо. «Со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра*" зафиксирован один обстрел населенного пункта Эрназ в провинции Алеппо», - сказал он на брифинге. Помимо этого, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было. *Запрещенная на территории России террористическая организация В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует