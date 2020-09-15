Боевики обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Алеппо
За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.
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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич сообщил, что за минувшие сутки террористы обстреляли населенный пункт в сирийской провинции Алеппо.
«Со стороны позиций террористической организации "Джебхат ан-Нусра*" зафиксирован один обстрел населенного пункта Эрназ в провинции Алеппо», - сказал он на брифинге.
Помимо этого, за прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.
*Запрещенная на территории России террористическая организация