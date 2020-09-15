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Вдова и дочь Баталова остались без средств к существованию

Светлана Головина
22:12 15.09.2020
По их словам, у «разбитого корыта» они остались, доверившись супружеской паре, которая взялась их опекать после смерти артиста.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Anatoly Lomokhov Global Look Press

Вдова известного артиста Алексея Баталова Гитана Леонтенко и его дочь Мария лишились буквально всего наследства из-за обмана мошенников.

На данный момент ими уже было подано заявление в полицию, чтобы правоохранительные органы смогли помочь им разобраться в этой сложной ситуации, когда у злоумышленников есть генеральная доверенность на распоряжение всем имуществом семьи.

У «разбитого корыта» вдова и дочь народного артиста остались, как они говорят, доверившись супружеской паре, которая взялась их опекать после смерти кормильца.

Гитана Аркадьевна утверждает, что бумаги ей просто подсунули воспользовавшись ее состоянием.

Возраст, недуги - понятно, что существует тысяча причин, по которой они могли подписать опасные бумаги.

«Не знаю, как Гитана подписала полную гендоверенность. С имуществом эти люди могут делать все, что угодно. Квартира на Самотеке переписана, мастерскую продали, треть квартиры на Набережной уже не принадлежит», - рассказал «Звезде» . друг семьи Владимир Иванов.

Помимо этого, были опустошены банковский счет и ячейка, из которой не так давно исчезла главная награда артиста - медаль «Золотая Звезда» Героя соцтруда.

Все, кто близко знал семью Баталовых, помнят, как артист сильно переживал за судьбу своей семьи и старался успеть при жизни как можно лучше защитить супругу и дочь.

У Марии с рождения ДЦП, а это подразумевает не только лекарства и докторов, но и очень тяжелый быт со специальными устройствами, которые помогают хоть как-то двигаться и жить.

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