Российский Су-27 поднялся в воздух из-за патрульного самолета ВВС США над Балтийским морем

Во вторник, 15 сентября, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе России две воздушные цели.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегические самолеты-разведчики RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании», - сообщили в Национальном центре управления обороной.

Уточняется, что после разворота иностранных военных самолетов от госграницы РФ Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.

Весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения государственной границы России американским и английским самолетами не допущено.