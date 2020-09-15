Российский Су-27 поднялся в воздух из-за патрульного самолета ВВС США над Балтийским морем
Во вторник, 15 сентября, российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к Государственной границе России две воздушные цели.
Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения госграницы в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа.
«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегические самолеты-разведчики RC-135 ВВС США и ВВС Великобритании», - сообщили в Национальном центре управления обороной.
Уточняется, что после разворота иностранных военных самолетов от госграницы РФ Су-27 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Весь полет российского истребителя проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Нарушения государственной границы России американским и английским самолетами не допущено.