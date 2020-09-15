Российские военнослужащие подарили рюкзаки школьникам из малоимущих семей в Алеппо

Кто хоть раз бывал на школьной линейке, без перевода поймет, что чувствуют эти дети. Долгожданная встреча со школьными друзьями и волнение перед новым учебным годом. Из-за коронавируса занятия пришлось перенести на 2 недели, но для тех, кто продолжал учиться во время обстрелов, это всего лишь мелкая неурядица.

Район «Новый Алеппо» строили как место для молодых семей, но во время войны местную школу разрушили, и вот спустя 7 лет построили новое, пока временное учебное заведение, из модульных секций.

«Нам очень повезло, что мы смогли запустить в этом году учебный процесс. Сегодня пришли 250 учеников, просто еще не все знают, что школа открылась. Всего же мы способны принять до 350 школьников. Мы надеемся, что со временем нам удастся отстроить капитальное, новое здание школы. Условия пока не лучшие, но для нас главное, что в этом году дети снова сели за парты», - рассказывает директор школы Ахмед Хасар.

Многим семьям не по карману собрать детей в школу. Таким помогают офицеры российского Центра по примирению враждующих сторон. 300 школьных рюкзаков - подарок к новому учебному году.

«Данные акции мы проводим постоянно. Не так давно мы проводили акцию для детей, чьи семьи погибли в военном конфликте, мы выдавали им гуманитарную помощь в виде продовольственных наборов. Такая же акция у нас запланирована в другой школе, в другом микрорайоне провинции Алеппо», - объясняет начальник ЦПВС в Алеппо Виталий Морозов.

По всей стране продолжают восстанавливать сотни разрушенных школ. В Сирии понимают, что это прямая инвестиция в будущее страны.