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Названы популярные направления внутреннего туризма для россиян осенью

Светлана Головина
21:00 15.09.2020
В пятерке лучших оказались Краснодар, Калининград, Минеральные воды, Санкт-Петербург и Махачкала.
Названы популярные направления внутреннего туризма для россиян осенью
© Фото: Виталий Колмыков, ТРК "Звезда"

Одними из самых популярных авианаправлений для россиян на осень стали Краснодар, Калининград и Минеральные воды, сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий.

Уточняется, что средняя стоимость билетов в Краснодар с вылетом из Москвы составил около шести тысячи рублей, что на 29% ниже, чем за этот же период в прошлом году. В то же время в Калининград подешевели на 7% - 6 999 рублей, в Минеральные воды - 6 946 рублей.

Помимо этого, стоимость экскурсий по Краснодарскому краю обойдется туристу от 800 до 4 000 рублей за одного человека.

Тур выходного дня в Минеральные воды можно приобрести за 9 900 рублей, недельный трекинг обойдется примерно в 25 500 рублей.

Также в числе популярных направлений осени вошли Санкт-Петербург и Махачкала, пишут «Известия».

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