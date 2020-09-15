Названы популярные направления внутреннего туризма для россиян осенью

Одними из самых популярных авианаправлений для россиян на осень стали Краснодар, Калининград и Минеральные воды, сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий.

Уточняется, что средняя стоимость билетов в Краснодар с вылетом из Москвы составил около шести тысячи рублей, что на 29% ниже, чем за этот же период в прошлом году. В то же время в Калининград подешевели на 7% - 6 999 рублей, в Минеральные воды - 6 946 рублей.

Помимо этого, стоимость экскурсий по Краснодарскому краю обойдется туристу от 800 до 4 000 рублей за одного человека.

Тур выходного дня в Минеральные воды можно приобрести за 9 900 рублей, недельный трекинг обойдется примерно в 25 500 рублей.

Также в числе популярных направлений осени вошли Санкт-Петербург и Махачкала, пишут «Известия».