Израиль и ОАЭ подписали соглашение об установлении отношений

Во вторник, 15 сентября, в Соединенных Штатах премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр иностранных дел ОАЭ Абдалла бен Зейд аль-Нахайян подписали соглашение о нормализации отношений.

Уточняется, что страны смогли договориться о полной нормализации отношений в рамках ранее подписанного Авраамского договора при посредничестве США.



Церемония подписания состоялась в присутствии американского президента Дональда Трампа и его супруги Меланьи у Белого дома.



В этот же день подобное соглашение было подписано премьер-министром Израиля Биньямини Нетаньяху с главой МИД Бахрейна Абдель Латыф аз-Зайяни.

Ранее Израиль признавали только две арабские страны - Египет и Иордания.