Джоан Роулинг подвергли очередной волне критики в Сети

Создатель бестселлера о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг подверглась очередной волне критики в Сети на фоне выхода детектива «Дурная кровь».

Новая книга стала пятой в серии романов «Корморан Страйк», где речь идет о серийном убийце, переодевающемся в женщину и преследующем своих жертв.

Некоторые пользователи соцсетей увидели в данном сюжете критическое отношение автора к трансгендерам, в результате чего появился хештег «RIP JKRowling» - «покойся с миром, Джоан Роулинг», сообщает NBC News.

@memeforhire: «Памяти Джоан Роулинг, которая не умерла, но уже похоронила свою карьеру нетерпимостью к трансгендерам, скучать по ней никто не будет».

@gzemcelik: «Роулинг продолжает придерживаться радикальных взглядов на транс-людей. Надеюсь, что, в конце концов, выяснится, что это не она написала про Гарри Поттера».

Детектив «Корморан Страйк» Роулинг пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.