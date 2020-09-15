Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Джоан Роулинг подвергли очередной волне критики в Сети

Светлана Головина
20:21 15.09.2020
На фоне выхода детектива «Дурная кровь» пользователи создали хештег «RIP JKRowling» - «покойся с миром, Джоан Роулинг».
Джоан Роулинг подвергли очередной волне критики в Сети
© Фото: Sonia Moskowitz Keystone Press Agency Globallookpress

Создатель бестселлера о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг подверглась очередной волне критики в Сети на фоне выхода детектива «Дурная кровь».

Новая книга стала пятой в серии романов «Корморан Страйк», где речь идет о серийном убийце, переодевающемся в женщину и преследующем своих жертв.

Некоторые пользователи соцсетей увидели в данном сюжете критическое отношение автора к трансгендерам, в результате чего появился хештег «RIP JKRowling» - «покойся с миром, Джоан Роулинг», сообщает NBC News.

@memeforhire: «Памяти Джоан Роулинг, которая не умерла, но уже похоронила свою карьеру нетерпимостью к трансгендерам, скучать по ней никто не будет».

@gzemcelik: «Роулинг продолжает придерживаться радикальных взглядов на транс-людей. Надеюсь, что, в конце концов, выяснится, что это не она написала про Гарри Поттера».

Детектив «Корморан Страйк» Роулинг пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.