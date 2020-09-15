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Трамп признался, что хотел «устранить» Асада

Лина Давыдова
20:36 15.09.2020
По словам Трампа, находящийся тогда на посту главы Пентагона Джеймс Мэттис отговорил американского лидера от этой идеи.
Трамп признался, что хотел «устранить» Асада
© Фото: Chris Kleponis Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что рассматривал вариант «устранения» президента Сирии Башара Асада, но его отговорил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Я думал о том, чтобы попытаться устранить его (Асада - прим.ред), если бы мне этого захотелось, но Мэттис был против этого. Мэттис был против большей части подобных вещей», — сказал американский лидер в эфире Fox News.

Трамп также признался, что не сожалеет, что не принял такое решение.

В сентябре 2018 года газета The Washington Post опубликовала материал с выдержками из книги журналиста Боба Вудворда «Страх. Трамп в Белом доме», где говорилось, что в апреле 2017 года американский президент предложил устранить сирийского лидера.

Генерал Корпуса морской пехоты США в отставке Мэттис занимал пост главы Пентагона с начала 2017 года. В 2018 году он покинул эту должность из-за разногласий с президентом. 

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