Опасная доставка: корреспондент «Звезды» попытался устроиться курьером

В последнее время многие пользователи сервисов по доставке еды жалуются на плохое качество работы курьеров. Вызывающее поведение, рукоприкладство и многое другое, о чем заказчики даже не могут себе представить.

Как происходит отбор персонала, на себе проверила корреспондент «Звезды» Карина Харитонова.

Как оказалось, в первую очередь работодателя интересует, есть ли у соискателя свой транспорт, и только потом дело доходит до медицинской книжки.

На вопрос корреспондента, обязательно ли обходить всех врачей перед устройством на работу, ей отвечают, что сначала можно выйти на работу, а о медицинской книжке уже подумать после получения первой зарплаты. Причем всех врачей, утверждает работодатель, проходить не обязательно, медкнижку можно просто купить.

Некритичным является и отсутствие гражданства. К примеру, Джамшит из Узбекистана уже несколько лет живет и работает в Москве в разных сервисах доставки. По его словам, условия приема на работу везде одинаковые. Он признался, что ни в одном из них у него не проверяли медкнижку.

«Вообще не проверяли меня. Нет. А столько тратил! Я мог купить, наверное, подешевле. Они не проверяли», - рассказал курьер.

Наверное, это тот случай, когда наберут по объявлению. На сервис рассчитывать не приходится.

Хорошо, если курьер просто опоздает, хуже, если начнет домогаться. В последнее время вместе с едой клиенты часто получают порцию агрессии.

Один из самых жестких случаев произошел в Зеленограде, где курьер вместо обеда принес подростку множественные телесные повреждения - ушибы спины, грудной клетки и головы. И все из-за цвета волос. Сейчас курьер уволен, а мальчик до сих пор находится в больнице.

«Состояние ребенка было под вопросом, потому что он у меня является ребенком-инвалидом. А удары там наносились определенного характера. Конечно, все на нервах, первые дни даже без сна. Сейчас я стараюсь себя успокоить и надеюсь на правосудие», - рассказала мать пострадавшего Ирина Полорченко.

Надеется на правосудие и жительница Санкт-Петербурга Ксения Зубенко, которой только предстоит оценить последствия встречи с курьером.

«Он начал меня трогать за плечи, за руки, гладить по волосам. Я стояла в полнейшем оцепенении, потому что такое происходит впервые у меня в жизни, когда какой-то незнакомый человек находится в квартире, и какие у него намерения, я себе даже не представляла», - поделилась девушка.

А вот курьер о своих намерениях заявил ей прямо. Он ничуть не смутился даже тогда, когда узнал, что девушка, которой он только что доставил еду, замужем.

Ранее сервисы по доставке еды просто извинялись за подобное поведение своих сотрудников, однако теперь обещают скрыть номера клиентов - курьеры смогут связаться с ними только через интерфейс приложения. Впрочем, как избежать личной встречи, все равно пока не придумали.

«Кто этот человек? У него нет ни российского паспорта, ни разрешения на работу. Сегодня он вас ограбит или убьет и уедет к себе в сопредельные страны. И главное, что ни полиция, ни ФМС не сможет вычислить этого человека. И это, конечно, опасно», - сказал член Общественной палаты России Артем Кирьянов.

Курьеры за период пандемии стали настоящими героями. Но теперь вопрос - положительными ли. И чтобы ответ был однозначным - компаниям, возможно, стоит строже относиться к правилам приема на работу.