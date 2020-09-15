Мишустин провел телефонный разговор с премьером Белоруссии

Премьер-министр России Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим белорусским коллегой Романом Головченко. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, экономические и гуманитарные вопросы, а также тематику взаимодействия в рамках Союзного государства. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

В понедельник в Сочи состоялись переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Президенты России и Белоруссии договорились активизировать работу межправительственной комиссии и ключевых отраслевых предприятий, а также обсудили вопросы поставки энергоносителей. Кроме того Путин и Лукашенко говорили о восстановлении транспортного сообщения между странами.