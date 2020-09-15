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В «Союзмультфильме» объяснили выбор Харламова для озвучки Волка из нового «Ну, погоди!»

Валентина Пескова
18:12 15.09.2020
Работа над перезапуском культового сериала идет полным ходом, а его первая серия должна увидеть свет уже этой зимой.
В «Союзмультфильме» объяснили выбор Харламова для озвучки Волка из нового «Ну, погоди!»
© Фото: souzmult.ru

Киностудия «Союзмультфильм» в новом мультсериале «Ну, погоди!» пообещала сохранить все традиции культового советского многосерийного мультфильма. Как рассказала «Звезде» пресс-секретарь кинокомпании Марина Малыгина, в новом творении мультипликаторов будет сохранена система персонажей и знакомого жанра.

Современный мультсериал будет представлять собою комедию с гэгами - когда шутки будут построены не на словах, а на физических действиях персонажей и ситуаций, в которые они попадают. Конечно же, главной сюжетной линией останется погоня: Волк по-прежнему будет гоняться за Зайцем.

«Все старые добрые традиции мы перенесем в новый анимационный мир. Новый мультфильм будет выполнен в технике 3D. Нашими авторами уже разработана визуальная концепция фонов и персонажей. Всего на данный момент планируется выпустить 52 серии. Это будет детский сериал, рассчитанный на аудиторию 6-8 лет, с сериями по 7 минут. Первую серию мы рассчитываем представить уже этой зимой», - рассказала Марина Малыгина.

Как стало известно сегодня, озвучивать Волка в новом «Ну, погоди!» будет Гарик Харламов. Представитель  кинокомпании пояснила, что харизма и голос актера, а также его комедийный талант стали решающими при выборе его кандидатуры на данную роль. И творческая группа с нетерпением ждет, когда начнется совместная работа с актером.

Имя актера, который озвучит второго главного персонажа мультипликационной картины - Зайца, - пока не раскрывается. Но, как заверила пресс-секретарь, в ближайшее время огласят и его.

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