«Все хорошо»: Боярский рассказал об инциденте во время посещения врача

Актер и певец Михаил Боярский прокомментировал «Звезде» новость о резко ухудшившемся самочувствии во время вакцинации от гриппа. По словам артиста, с ним все в порядке.

«Все хорошо, спасибо!» - емко и бодро ответил Боярский на вопрос о его состоянии.

Напомним, о том, что артист упал в обморок во время посещения врача, ранее стало известно «Комсомольской правде». Сообщается, что причиной потери сознания стал внезапный скачок артериального давления актера. Предварительно принимавший его терапевт надавил на лимфоузлы Боярского, чем и спровоцировал ситуацию. После стабилизации состояния, прививку от гриппа артист все же сделал.