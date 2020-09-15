Курсант Гагарин: ведущий «Военной приемки» узнал об успеваемости первого космонавта

Ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров продемонстрировал в студии «Открытого эфира» рабочие материалы свежего выпуска своей передачи, речь в котором пойдет о 100-летии Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина. Одной из историй, которые осветит команда «Приемки», станет успеваемость самого известного выпускника учебного заведения, которое теперь носит его имя.

В академии обучаются 13,5 тысяч человек. Самые крупные военные учебные заведения в мире могут похвастаться в 2-3 раза меньшим количеством курсантов. Одним из тех, кто изучал здесь разнообразные научные дисциплины, был первый космонавт Юрий Гагарин.

«Возьмем для примера оценки за 1962-1963 годы: материаловедение - "отлично", физика - "отлично", теоретическая механика - "отлично", высшая математика - "хорошо". Все оценки - "отлично" и "хорошо", "хорошо" мы видим только еще по английскому языку», - рассказывает ведущий «Военной приемки», держа в руках зачетную книжку Гагарина.

Полный выпуск новой «Военной приемки» о самом многочисленном военном вузе в России смотрите в воскресенье, 20 сентября, в 09.55.