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Стало известно, почему выполнявший в Казань рейс подал сигнал тревоги

Светлана Головина
18:31 15.09.2020
Во время выполнения рейса в аэропорт Пулково поступило анонимное сообщение с неконкретной угрозой нарушения целостности воздушного судна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ThePixelman, Pixabay

Подавший сигнал тревоги самолет, выполняющий рейс из Санкт-Петербурга в Казань, совершил штатную посадку в аэропорту прибытия в 17.54 по московскому времени, сообщили в авиакомпании «Россия».

Уточняется, что во время выполнения рейса в аэропорт Пулково поступило анонимное сообщение с неконкретной угрозой нарушения целостности воздушного судна и причинения вреда здоровью пассажиров.

«В промежуток времени данной угрозы попал в том числе и рейс авиакомпании "Россия", который подлетал к аэропорту прибытия. Службы аэропорта Казань были незамедлительно проинформированы о ситуации», - уточнили в организации.

Накануне стало известно, что пассажирский лайнер подал сигнал тревоги за 10 минут до конца полета.

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