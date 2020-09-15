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Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока - 2»

Валентина Пескова
18:37 15.09.2020
Об этом глава Австрии объявил по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Австрии выступил против закрытия «Северного потока - 2»
© Фото: Nord Stream 2, Globallookpress

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что не поддерживает идею, что строительство российского газопровода «Северный поток - 2» нужно заблокировать. Свою позицию по данному вопросу австрийский лидер изложил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ван дер Беллен пояснил, что он придерживается мнения, что судьбу трубопровода должны решать в Европе, а не в Вашингтоне.

«"Северный поток - 2" - коммерческий проект. И тему его строительства должны обсуждать торговые партнеры», - заявил Александер Ван дер Беллен.

Напомним, несмотря на то, что руководство страной в Австрии осуществляет федеральное правительство во главе с канцлером, главой государства является все же президент. В строительстве «Северного потока - 2» участвует в том числе австрийская компания OMV.

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