Самолет, выполняющий рейс Санкт-Петербург - Казань, подал сигнал тревоги
Самолет, выполняющий рейс Санкт-Петербург - Казань, подал сигнал тревоги
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Самолет, выполняющий рейс Санкт-Петербург - Казань, подал сигнал тревоги
|
Самолет, выполняющий рейс Санкт-Петербург - Казань, подал сигнал тревоги
Самолет, выполняющий рейс Санкт-Петербург - Казань, подал сигнал тревоги
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Самолет, выполняющий рейс Санкт-Петербург - Казань, подал сигнал тревоги
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