В стране и мире Небо из черного дыма: в Ростовской области загорелся рынок Светлана Головина На момент прибытия первых подразделений было зафиксировано сильное задымление и пожар на площади 600 кв.метров. © Видео: Станислав Жуковский, YouTube © Фото: Станислав Жуковский, YouTube В городе Шахты Ростовской области произошло возгорание торговых павильонов, сообщает ГУ МЧС по региону. Уточняется, что на момент прибытия первых подразделений было зафиксировано сильное задымление и пожар на площади 600 кв.метров. По предварительным данным, пострадавших и погибших в результате произошедшего нет. Была проведена оперативная эвакуация. «В 16.29 объявлен ранг пожара №3. Площадь пожара - 700 кв.метров, в 16.54 пожар локализован на площади 900 кв.метров», - уточнили в ведомстве. Для ликвидации возгорания были привлечены 69 человек и 21 единица специальной техники. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует