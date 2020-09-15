Путин уверен, что Россия эффективно противостоит коронавирусу

Президент России Владимир Путин, открывая сегодня новые медцентры Минобороны РФ по видеосвязи, заявил, что Российская Федерация эффективно противостоит распространению коронавирусной инфекции.

«Наша страна лидирует в мире по такой позиции, как количество проведенных тестов на 100 тысяч граждан. Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения и при этом на 100-м месте по показателям смертности от этой опасной инфекции», - сообщил глава государства.

Как отметил Владимир Путин, «такая комплексная работа позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях и обеспечивать стабильную эпидемиологическую обстановку, проводить эффективное лечение, а значит - защищать жизнь и здоровье миллионов людей».

Глава государства напомнил, что сегодня, 15 сентября, исполняется 98 лет со дня образования в России санитарно-эпидемиологической службы. Она была создана в 1922 году и сразу же стала важной составляющей системы здравоохранения.