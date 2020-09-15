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Путин уверен, что Россия эффективно противостоит коронавирусу

Валентина Пескова
17:07 15.09.2020
Президент РФ рассказал, что Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Президент России Владимир Путин, открывая сегодня новые медцентры Минобороны РФ по видеосвязи, заявил, что Российская Федерация эффективно противостоит распространению коронавирусной инфекции.

«Наша страна лидирует в мире по такой позиции, как количество проведенных тестов на 100 тысяч граждан. Россия находится на 40-м месте в мире по числу заболевших на 100 тысяч населения и при этом на 100-м месте по показателям смертности от этой опасной инфекции», - сообщил глава государства.

Как отметил Владимир Путин, «такая комплексная работа позволяет выявлять болезнь на ранних стадиях и обеспечивать стабильную эпидемиологическую обстановку, проводить эффективное лечение, а значит - защищать жизнь и здоровье миллионов людей».

Глава государства напомнил, что сегодня, 15 сентября, исполняется 98 лет со дня образования в России санитарно-эпидемиологической службы. Она была создана в 1922 году и сразу же стала важной составляющей системы здравоохранения.

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