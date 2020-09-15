Военные построят многопрофильную поликлинику в Тыве
В Тыве возведут многопрофильную поликлинику после окончания строительства в Кызыле многофункционального медицинского центра, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«После чего в Тыве приступим ко второму этапу строительства, возведению многопрофильной поликлиники на 300 посещений в сутки», - отметил он.
Глава военного ведомства в режиме онлайн-связи выступил сегодня с докладом президенту РФ Владимиру Путину об окончании возведения медцентров в Псковской области.
Многофункциональные медцентры в Пскове и Великих Луках рассчитаны на 200 и 100 мест соответственно. Учреждения имеют самое современное оборудование и технику.
До конца сентября также построят новый медцентр в Тыве. Его оснастят стационарной лабораторией для проведения ПЦР-исследований.