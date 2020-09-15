Взрыв прогремел на складе боеприпасов в Чехии
На данный момент информация о пострадавших не поступала.
© Видео: Vojtěch Gibiš, Facebook © Фото: vojtech.gibis, Facebook
Во вторник, 15 сентября, на складе боеприпасов на северо-западе Чехии произошел взрыв. Видео инцидента было опубликовано очевидцами в Сети.
На кадрах хорошо слышно, как звучит громкий хлопок, после чего происходит мощный взрыв - над складом поднимается большое огненное облако и небо заполонили густые клубы серого дыма.
На данный момент на месте работают пожарные, однако пока ликвидировать пожар не удалось.
Уточняется, что местные жители, проживающие в районе склада были эвакуированы. Информация о пострадавших не поступала.