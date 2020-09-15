Подразделения Росгвардии и полиции РФ покинули приграничную с Белоруссией территорию
Военные и правоохранители возвращаются согласно совместному решению Владимира Путина и Александра Лукашенко.
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Подразделения Росгвардии и полиции Российской Федерации, которые находились на приграничных с Белоруссией территориях, возвращаются в места постоянной дислокации.
Снять резерв российских силовиков накануне в ходе переговоров в Сочи договорились президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
Поводом для создания резерва стали массовые беспорядки, охватившие Союзное государство. Ранее глава Российской Федерации пояснил, что Москва окажет помощь, если экстремистские силы в Белоруссии перейдут определенные границы и приступят к откровенному разбою.