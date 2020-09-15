В «Аэрофлоте» разъяснили новые правила перевозки животных

Авиакомпания «Аэрофлот» завершила разработку новых правил и процедур перевозки животных. С сегодняшнего дня они поэтапно начнут вступать в силу. Как рассказала «Звезде» пресс-секретарь авиаперевозчика Юлия Спивакова, это необходимо для обеспечения большего комфорта и безопасности.

Взрослые домашние питомцы пассажиров теперь должны будут путешествовать только в отдельных домиках-перевозках.

«Перевозить животных теперь могут только совершеннолетние пассажиры по принципу: один человек - один питомец. В одной клетке может находиться только одно животное за исключением котят и щенков в возрасте до шести месяцев. Для транспортировки большего количества животных мы рекомендуем пользоваться услугами грузовых перевозок нашей авиакомпании. Там созданы все необходимые условия для удобства и безопасности животных», - сообщила Юлия Спивакова.

Как сообщалось ранее, для того, чтобы совершить поездку на самолете вместе с четвероногим членом семьи, нужно уведомить об этом авиакомпанию не менее чем за 36 часов до отправления рейса. Для того, чтобы питомцу забронировали место. Перевозить маленьких котят и шенков в салоне в одной клетке можно будет только в том случае, если общий вес животных не превысит восьми килограммов.