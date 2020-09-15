Истребитель F-18 «потерял» бак при взлете с авианосца

Американский палубный истребитель F/A-18 Hornet при взлете с авианосца потерял подвесной топливный бак. Видео инцидента было размещено на Reddit.



На кадрах видно, как емкость отделилась от фюзеляжа и рухнула в воду, после чего из нее вылилось топливо. В свою очередь, F-18 продолжил взлет в штатном режиме.

На данный момент о причинах произошедшего не уточняется, также неизвестно, что стало с оторвавшимся баком.

В качестве вероятных причин сброса бака рассматриваются механические повреждения, вызванные сильными перегрузками или сбой в работе бортовой электроники, пишет The Drive.