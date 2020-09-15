Шесть человек погибли в страшном ДТП с участием КамАЗа в Удмуртии

В Алнашском районе на территории Республики Удмуртия в понедельник, 14 сентября, произошло ДТП с участием грузовика. Жертвами инцидента стали шесть человек.

Авария случилась примерно в 21:37 на 57 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь», где КамАЗ столкнулся с двумя легковыми автомобилями.

Смертельные травмы были получены водителем и пассажирами одной из легковых машин. Двое из шести погибших являлись несовершеннолетними.

Соответствующую информацию предоставляет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.