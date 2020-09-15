Шесть человек погибли в страшном ДТП с участием КамАЗа в Удмуртии
Двое из шести жертв аварии являлись несовершеннолетними.
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В Алнашском районе на территории Республики Удмуртия в понедельник, 14 сентября, произошло ДТП с участием грузовика. Жертвами инцидента стали шесть человек.
Авария случилась примерно в 21:37 на 57 километре автодороги «Подъезд к городам Ижевск и Пермь», где КамАЗ столкнулся с двумя легковыми автомобилями.
Смертельные травмы были получены водителем и пассажирами одной из легковых машин. Двое из шести погибших являлись несовершеннолетними.
Соответствующую информацию предоставляет ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД.
В настоящее время все обстоятельства произошедшего устанавливаются.