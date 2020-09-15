В стране и мире Фильм «Сера» удостоился главного приза конкурса «Кинотавр. Короткий метр» Лина Давыдова Всего на конкурсе был представлен 31 фильм. © Фото: Екатерина Чеснокова, РИА Новости Главный приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр» получил фильм «Сера» режиссера Ланы Влади. Ленту отметили «За мастерское воплощение образного мира простыми средствами». Картина повествует о женщине-полицейской, которая отправляется в Норильск для расследования убийства. Главные роли исполнили Анна Слю и Наталия Чумбуридзе. Также «Сера» была удостоена призом гильдии киноведов и кинокритиков России «За социальную точность и художественный аскетизм». Диплом конкурса «Кинотавр. Короткий метр» получили фильмы «Открой, это мама» и «Варя». Их отметили «За тонкое соединение документального и игрового». Всего на конкурсе была представлена 31 картина. В жюри под председательством режиссера Клима Шепенко вошли актриса Ирина Горбачева, актер Александр Робак, продюсер Сергей Корнихин, кинокритик Алексей Артамонов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует