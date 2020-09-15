Фильм «Сера» удостоился главного приза конкурса «Кинотавр. Короткий метр»
Главный приз конкурса «Кинотавр. Короткий метр» получил фильм «Сера» режиссера Ланы Влади. Ленту отметили «За мастерское воплощение образного мира простыми средствами».
Картина повествует о женщине-полицейской, которая отправляется в Норильск для расследования убийства. Главные роли исполнили Анна Слю и Наталия Чумбуридзе.
Также «Сера» была удостоена призом гильдии киноведов и кинокритиков России «За социальную точность и художественный аскетизм».
Диплом конкурса «Кинотавр. Короткий метр» получили фильмы «Открой, это мама» и «Варя». Их отметили «За тонкое соединение документального и игрового».
Всего на конкурсе была представлена 31 картина. В жюри под председательством режиссера Клима Шепенко вошли актриса Ирина Горбачева, актер Александр Робак, продюсер Сергей Корнихин, кинокритик Алексей Артамонов.