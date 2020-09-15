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В Госдуму внесен законопроект о повышении почасовой оплаты труда

Светлана Головина
15:10 15.09.2020
По мнению авторов, принятие законопроекта позволит повысить доходы россиян в условиях пандемии.
В Госдуму внесен законопроект о повышении почасовой оплаты труда
© Фото: Алексей Иванов, ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На рассмотрение в Государственную думу был внесен  законопроект об установлении в 2021 году минимальной почасовой оплаты труда в размере 150 рублей. Авторами инициативы выступили депутаты фракции ЛДПР.

Данная мера будет распространяться на тех граждан, кто трудится по срочным договорам на условиях неполного рабочего времени.

На данный момент минимальная часовая ставка рассчитывается исходя из МРОТ - 12 130 рублей. В 2020 году она составляет от 89,85 рубля в мае до 65, 92 рубля в июле, отмечается в документе.

По мнению авторов, принятие законопроекта позволит повысить доходы россиян в условиях пандемии.

Однако правительство законопроект не поддержало, подчеркнув, что финансирование новых расходов из Фонда национального благосостояния не предусмотрено бюджетным законодательством.

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