В стране и мире «Здоровье - дело божье»: Назаров рассказал о своем самочувствии Егор Левин По словам артиста, на данный момент с ним все в порядке, он дышит самостоятельно. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости Российский актер Юрий Назаров, госпитализированный в лечебное учреждение с двусторонней пневмонией и впоследствии подтвержденным коронавирусом, рассказал «Звезде» о своем актуальном состоянии. «При всем моем научном атеизме, это - дело божье. Как Господь распорядится, так и будет. Пока у меня убрали кислород, мол, сам привыкай, все нормально. Так что слушаемся праведно», - заявил артист. Напомним, ранее дочь актера подтвердила экстренную госпитализацию отца в отделение реанимации. В беседе со «Звездой» Татьяна Назарова озвучила его диагноз и рассказала о лечении. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует