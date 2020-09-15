Скорая высадила жительницу Волгограда в другом городе

Житель Волгограда Максим Гелунов сообщил на своей странице в Facebook, как врачи местного отделения скорой помощи отнеслись к сестре его супруги. Женщину с высокой температурой и симптомами ОРВИ бригада медиков направила в больницу города Волжского в 30 километрах от столицы области.

Однако когда пациентку довезли до нужного медучреждения, госпитализировать женщину там отказались, поскольку в больнице не было мест. Как утверждает мужчина, бригада скорой помощи в итоге просто высадила женщину на улице Волжского, после чего домой ей пришлось добираться на такси.

В областном Комитете здравоохранения подтвердили, что такой инцидент действительно произошел. Как сообщает РИА Новости, по данному случаю в ведомстве начата служебная проверка.