Скорая высадила жительницу Волгограда в другом городе
О халатном отношении медиков рассказал муж cестры пострадавшей, после того, как его родственницу просто высадили на улице, так как в больнице не оказалось мест.
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press
Житель Волгограда Максим Гелунов сообщил на своей странице в Facebook, как врачи местного отделения скорой помощи отнеслись к сестре его супруги. Женщину с высокой температурой и симптомами ОРВИ бригада медиков направила в больницу города Волжского в 30 километрах от столицы области.
Однако когда пациентку довезли до нужного медучреждения, госпитализировать женщину там отказались, поскольку в больнице не было мест. Как утверждает мужчина, бригада скорой помощи в итоге просто высадила женщину на улице Волжского, после чего домой ей пришлось добираться на такси.
В областном Комитете здравоохранения подтвердили, что такой инцидент действительно произошел. Как сообщает РИА Новости, по данному случаю в ведомстве начата служебная проверка.