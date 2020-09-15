В Курской области началась вакцинация от коронавируса

В Курскую область прибыла первая партия новой отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V». Прививку разработанным Минобороны препаратом в регионе начали делать пока только медикам, если они согласны на это.

Прибывшая партия ограничена - только 84 дозы. Но уже через месяц в регионах ожидают новые поставки вакцины.

Первые образцы «Спутника V» появились сегодня и в Ленинградской области. Сейчас специалисты проверяют, насколько хорошо организована логистика и соответствует ли хранение препарата всем необходимым требованиям.