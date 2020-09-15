Рогозин назвал Венеру «русской планетой»
Рогозин сделал данное заявление на фоне информации о признаках возможного наличия жизни на Венере.
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Россия может отправить на Венеру собственную миссию. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, назвав ее «русской планетой».
«У нас в программе есть тема восстановления исследования Венеры, совместный с американцами проект "Венера-Д". Мы также рассматриваем и отдельную миссию на Венеру. Считаем, что Венера - это все-таки русская планета», - заявил Рогозин.
Ранее специалисты Кардиффского и Массачусетского технологического университетов сообщили, что в атмосфере Венеры был найден газ фосфин, который может являться признаком наличия органической жизни.