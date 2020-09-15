В Роспотребнадзоре рассказали о популяционном иммунитете к COVID-19

Глава Роспотребнадзора назвала долю населения Российской Федерации, у которой в настоящее время уже сформировался иммунитет к коронавирусу. По словам Анны Поповой, у детей этот показатель превышает 70%. А вот у работников медицинской сферы достигает только 50%.

Россия, подчеркнула руководитель ведомства, остается одним из лидеров по масштабам тестирования на COVID-19 - на сегодняшний день на каждый миллион жителей медицинские специалисты проводят 280 тысяч тестов. Как отметила Анна Попова, это особенно важно в связи с последними выводами ученых: выяснилось, что переболевший человек может выделять вирус еще два месяца.

Кроме того, инфекцию стали находить в воде и пище - Роспотребнадзор выявил 46 таких случаев в разных регионах страны. Исследования начали проводить 3 сентября. Специалисты берут пробы питьевой и сточной воды.