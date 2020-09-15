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Адвокат Широкова заявил, что официально пока не уведомлен о деле

Кирилл Васин
14:20 15.09.2020
Адвокат сообщил, что сегодня позвонит дознавателю.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Steindy, Wikimedia

Адвокат бывшего профессионального футболиста Романа Широкова Вадим Лялин рассказал «Звезде», что их пока официально не уведомили об уголовном деле.

«Мы пока еще документы не получили официальные. Официально пока не уведомлены. Позвонили, сказали, что дело возбуждено. Сегодня будем созваниваться с дознавателем и разговаривать», - сказал Лялин.

Ранее адвокат  Александр Островский подтвердил информацию о возбуждении уголовного дела в отношении Широкова за нападение на арбитра Никиту Данченкова. По его словам, дело возбуждено по ч. 2 статьи 115 УК РФ, согласно которой Широков избивал арбитра якобы из хулиганских побуждений. Адвокат отметил, что сторона Данченкова не согласна с данной формулировкой.

Широков напал на арбитра Данченкова во время футбольного матча между командами «Матч ТВ» и «Ничего Обычного». Он нанес судье несколько ударов, в том числе по голове.

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