«Папа идет на поправку»: дочь Назарова рассказала об улучшении самочувствия актера

Дочь знаменитого российского актера Юрия Назарова Татьяна в эксклюзивном разговоре со «Звездой» рассказала об улучшении его самочувствия.

По ее словам, актер идет на поправку, отмечается стабильная положительная динамика его состояния.

«Папа идет на поправку. Динамика медленная, но стабильная. Каждый день ему становится лучше. Он еще благодаря аппарату держит кислород, но уже лучше. Самая хорошая новость - ему стало скучно. Раньше у него не было сил, а теперь ему скучно, он хочет домой», - сказала Татьяна Назарова.

Ранее появилась информация об экстренной госпитализации Назарова с двусторонней пневмонией и положительным тестом на коронавирус. Уровень кислорода в его крови поддерживали при помощи специального аппарата.

Юрию Назарову 83 года. Зрителям он полюбился по ролям в фильмах «Земля Санникова», «Бой с тенью», «Демидовы», «Сталинград» и др.