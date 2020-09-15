Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Глава дипломатии ЕС перепутал Белоруссию и Украину

Валентина Пескова
13:38 15.09.2020
Оговорка случилась во время выступления Жозепа Борреля в Европарламенте.
Глава дипломатии ЕС перепутал Белоруссию и Украину
© Фото: Yandex

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте, насмешил собравшихся в зале свой оговоркой. Утверждая в очередной раз, что ЕС уверен, что выборы в Белоруссии были сфальсифицированы, Боррель вдруг «назначил» Александра Лукашенко президентом Украины.  

«Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными. Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Украины», - сказал он.

Когда в зале раздались смешки и Борреля поправили, ему пришлось извиниться за сказанное. После того как дипломат осознал свою ошибку, он тут же поправился:

«Конечно, Белоруссии, о чем я только думал».

Далее Боррель сообщил, что ЕС изучает сферы, в которых отношения с Беларусью можно заморозить. При этом санкции должны быть приняты как можно быстрее, до заседания Евросовета 24-25 сентября.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.