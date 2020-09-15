Глава дипломатии ЕС перепутал Белоруссию и Украину

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая в Европарламенте, насмешил собравшихся в зале свой оговоркой. Утверждая в очередной раз, что ЕС уверен, что выборы в Белоруссии были сфальсифицированы, Боррель вдруг «назначил» Александра Лукашенко президентом Украины.

«Мы считаем выборы 9 августа сфальсифицированными. Мы не признаем Лукашенко легитимным президентом Украины», - сказал он.

Когда в зале раздались смешки и Борреля поправили, ему пришлось извиниться за сказанное. После того как дипломат осознал свою ошибку, он тут же поправился:

«Конечно, Белоруссии, о чем я только думал».

Далее Боррель сообщил, что ЕС изучает сферы, в которых отношения с Беларусью можно заморозить. При этом санкции должны быть приняты как можно быстрее, до заседания Евросовета 24-25 сентября.