В Кремле разъяснили условия кредита для Белоруссии
По словам Пескова, речи о политических условиях кредита идти не может.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у кредита, который Белоруссия получит от России, будут только коммерческие условия.
«У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Ни о каких иных условиях речи идти не может», - сказал Песков.
Ранее стало известно, что РФ предоставит Белоруссии кредит на полтора миллиарда долларов. Планируется, что часть средств будет использована на рефинансирование прежних долгов.