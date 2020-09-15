В Кремле разъяснили условия кредита для Белоруссии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что у кредита, который Белоруссия получит от России, будут только коммерческие условия.

«У любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием и так далее. Ни о каких иных условиях речи идти не может», - сказал Песков.

Ранее стало известно, что РФ предоставит Белоруссии кредит на полтора миллиарда долларов. Планируется, что часть средств будет использована на рефинансирование прежних долгов.